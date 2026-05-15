Hélène Hendriks responde al duro ataque de Jack van Gelder

Hélène Hendriks ha respondido a las duras palabras de Jack van Gelder sobre la ruptura de su relación tras su salida de «De Oranjezomer». La presentadora ha declarado a «De Telegraaf» que las declaraciones de su antiguo compañero la han sorprendido y subraya que, efectivamente, ella sí ha intentado contactar con él.

Van Gelder abandonó de forma abrupta De Oranjezondag tras fracasar las negociaciones para su continuidad. El jueves, el presentador relató su versión y criticó a Hendriks: «Te lo digo con toda sinceridad: estoy decepcionado con ella. Casi no he sabido nada más de ella. Eso me resulta bastante difícil», afirmó.

Al ser confrontada por De Telegraaf, la presentadora se mostró sorprendida y recordó que intentó contactarlo a finales de abril.

«Me duele, sobre todo por nuestro pasado y la buena relación que teníamos», afirmó Hendriks.

Van Gelder confirma ahora que Hendriks intentó llamarle el 29 de abril, pero él no lo vio a tiempo y no estaba localizable.

Van Gelder añade que el malentendido se habría evitado si ella hubiera insistido. «Si ella hubiera vuelto a llamar o enviado un mensaje, esto no habría pasado», concluye.

Mientras tanto, las dos figuras de la televisión habrían retomado el contacto. Sin embargo, según De Telegraaf, su relación aún no se ha normalizado. «Por ahora, el estado es de alerta naranja», se comenta sobre la tensa relación entre los antiguos compañeros de mesa.