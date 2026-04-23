Hedwiges Maduro: «¡Siempre dice que Ronald Koeman está completamente loco!»

Hedwiges Maduro, en un programa especial de VERSUZ con el Servicio de Instituciones Penitenciarias, recordó su etapa en el Ajax. Contó que un portero del equipo se enfadaba cuando los jugadores intentaban un «panenka» en los entrenamientos.

«Los porteros tienen que estar un poco locos. Si ves cómo a veces se lanzan de cabeza contra el balón en un duelo con un delantero, para eso hay que estar un poco chiflado», explica Maduro al hablar de los guardametas más excéntricos de su carrera.

«Uno de los más extraños que vi fue Erik Heijblok en el Ajax», recuerda el exentrenador del Almere City. «Tras el entrenamiento, seguíamos tirando penaltis. Si alguien lo hacía por encima, se volvía loco: salía corriendo y te lanzaba balones».

«Llegó un momento en que nos parecía divertido, así que empezamos a tomarle el pelo a propósito. En un ejercicio de remate, disparábamos por turnos a la esquina izquierda y derecha. Cuando se cansaba, hacíamos un tiro picado. Se volvía completamente loco», concluye el excentrocampista del Valencia y el Sevilla, entre otros. En el episodio también cuenta cómo surgió el conflicto entre Ronald Koeman y Joaquín Sánchez en el Valencia. El crack perdió la titularidad tras llegar tarde y que su reemplazo marcara en el primer partido. Joaquín aún no perdona a Koeman, seleccionador de la Oranje, y en cada entrevista repite: «¡Está completamente loco!».

Maduro ya no entrena; su compañero André, apasionado del fútbol, trabaja como supervisor laboral en el Centro Penitenciario de Alphen aan den Rijn y explica: «En el DJI hay muchas oportunidades para ser entrenador; yo dirijo un taller de trabajo».









«Tu labor consiste en supervisar a un grupo de reclusos en un taller de trabajo. Se trata principalmente de motivarlos y guiarlos. ¿Qué deben tener las personas que quieran ser mis compañeros? Deben estar dispuestas a ayudar a los demás y tener capacidad de empatía. Deben proporcionarles las herramientas necesarias para que salgan mejor de lo que entraron».

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