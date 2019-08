Héctor Moreno rechazó volver a la Liga MX con Chivas

Tomás Boy aseguró que el defensa mexicano no quiso volver al balompié mexicano en este periodo.

se quedó cerca de concretar el que hubiera sido uno de los bombazos del Apertura 2019. Este martes en conferencia de prensa, Tomás Boy aseguró que el Guadalajara tenía la intención de repatriar a Héctor Moreno, incluso negociando con el propio jugador.

Al final, el fichaje no se concretó por diversos motivos que el Jefe explicó frente a los medios. "Sí hubo interés y se trató inclusive con él (Héctor Moreno) la posibilidad de que se integrara con nosotros. El tema no llegó a mejor término quizás porque él no quería regresar a . La directiva se estaba moviendo perfectamente, hizo un gran trabajo toda la organización", dijo.

Vale la pena recordar que durante el presente mercado de transferencias, el defensor tres veces Mundialista dejó a la para emigrar al Al-Gharafa SC, de , finalizando una carrera de once años en el Viejo Continente.

El Rebaño sí logró convencer a otros dos mexicanos de volver a la , pues se hizo con los servicios de Oswaldo Alanís y Pollo Briseño, que jugaban en y , respectivamente.