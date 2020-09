Héctor Moreno le cierra las puertas a Chivas y América, prefiriendo volver a Pumas

El defensa mexicano aseguró que no tiene en planes jugar en los dos equipos más ganadores del campeonato.

Desde julio de 2019, Héctor Moreno viste los colores del Al-Gharafa de la Liga de , mostrándose contento por jugar en el quinto país de su carrera y buscando llegar lo más preparado posible a la Copa del Mundo de 2022.

Cada mercado de transferencias, es común escuchar el nombre del nacido de Sinaloa como opción para volver al futbol mexicano. Esta ocasión, se habló de él como candidato para reemplazar a Bruno Valdéz en el América, sabiendo la grave lesión que sufrió el paraguayo.

Sin embargo, las cosas están claras en la mente de Moreno, que en entrevista con Generation Amazing se encargó de apagar la posibilidad de regresar a alguno de los más populares: "Hubo rumores de que iba para , pero lo digo con toda la humildad: No he hablado con nadie para regresar en un futuro próximo. Cuando llegue el momento lo decidiré. Respeto a América, , a todos los equipos de la liga mexicana, puedo llegar a cualquiera, es un torneo competitivo, pero de momento estoy feliz en Qatar, mi familia es feliz en Doha, no pienso ir a México pronto".

Igualmente, el defensor de 32 años sí se encargó de hacerle un guiño a Universidad Nacional, el equipo que tiene en el corazón: “Lo he comentado un par de ocasiones, yo nací en Pumas, crecí en Pumas y me gustaría volver a Pumas. Al final del día no depende de mí, depende de muchos factores, no puedo decir que nunca jugaría en algún equipo o en otro, porque esa es una decisión que no depende de mí, puedo morirme de ganas de jugar en Pumas, pero si la directiva o el entrenador no me quieren entonces no puedo”, aseguró para cerrar.