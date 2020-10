Héctor Herrera: "Dejar de jugar no representa estar sin ritmo"

El mediocampista mexicano aseguró que se encuentra en buen momento, pese a disputar pocos minutos con el Atlético de Madrid.

El arranque de temporada ha sido muy complicado para Héctor Herrera. El mediocampista mexicano solo ha disputado 14 minutos, y parece no ser de las primeras opciones del Cholo Simeone, que trajo en su posición a Lucas Torreira, mediocampista uruguayo.

La Fecha FIFA representó un auténtico bálsamo para HH, que disputó los dos partidos del Tricolor como titular, entregando un desempeño aceptable. En entrevista con TUDN dejó un recadito para su técnico, sintiéndose listo para jugar cuando se le requiera.

"Como jugadores queremos jugar siempre. Lo digo en mi caso y Andrés (Guardado) hará lo mismo, trabajamos en nuestros clubes al 100 por ciento. Hay decisiones a respetar y adaptarse. Uno debe de estar preparado cuando las oportunidades lleguen".

"Venir a la selección es tomar esas oportunidades y mostrar. El hecho de no jugar, no significa no estar a ritmo; a veces entrenas más cuando no juegas y le agradezco al Tata por esto", dijo para cerrar.

El próximo fin de semana el se medirá ante el de Vigo de Néstor Araujo, otro mexicano en el extranjero que igualmente ha ido perdiendo participación con su conjunto.