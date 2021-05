Hazard: "No me veo fuera del Real Madrid"

El belga ha hablado desde la concentración de su selección. "Me quedan tres años de contrato y quiero demostrar lo que valgo", ha asegurado.

Eden Hazard (30 años) ha hablado con los medios este lunes desde Tubize, donde Bélgica se encuentra concentrada para preparar la Eurocopa de este verano. El atacante ha confirmado la información de Goal, declarando que en sus planes no está abandonar el Santiago Bernabéu en este mercado.

Los amistosos para ganar ritmo: "Siempre es bueno estar aquí, con el grupo. Espero que todos estemos listos, en forma, incluido yo. Me ayudarán los amistosos. Todo va a ir muy rápido ya, tengo que ser consciente de eso. Pero, por supuesto, espero estar en la mejor forma posible para el primer partido".

Benzema, de vuelta con Francia: "Como aficionado al fútbol, ​​siempre me gusta cuando están los mejores jugadores y los equipos más fuertes. Y Karim es por supuesto uno de los mejores del mundo. Llevo dos años jugando con él, así que sé de lo que hablo. Bélgica ya perdió una semifinal del Mundial contra Francia sin él, por lo que con él será aún más difícil para nosotros".

Si celebró la Champions del Chelsea: "Claro que no, soy jugador del Madrid. Sólo estoy feliz por mis amigos. pero sobre todo espero que sea el Real Madrid el que gane la Champions el año que viene".

Riesgo de recaída: "Todavía siento algo de dolor en el muslo, veremos lo que hacemos con el cuerpo médico y el entrenador. No pude jugar los últimos partidos con la Real Madrid por estar así, por lo que tuve vacaciones la semana pasada. Ahora toca ver en primer lugar si tengo que entrenar solo o no. Por supuesto, no estoy al 100% físicamente todavía, pero mentalmente estoy bien y físicamente volveré poco a poco, ojalá para el día 12".

Las noticias sobre su deseo de salir del Real Madrid: "No me veo fuera del Real Madrid ahora. Todavía tengo tres años de contrato, así que volver a Inglaterra no es una opción. Todo el mundo sabe que mis dos primeros años no han sido buenos, así que primero quiero demostrar lo que valgo. Me conozco y sé que cuando esté al 100% ayudaré, sé lo que necesito para ello. Ese es mi plan".

La salida de Zidane: "Estoy muy decepcionado. A nivel individual no pude darle todo lo que soy capaz de aportar por todas las lesiones. Fue difícil. Él sabe que le respeto mucho como jugador y entrenador. He tenido dos grandes años con él y se lo agradezco, aunque me siento frustrado por no haberle dado más. Espero que pueda cambiar en un futuro".