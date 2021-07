¿Hay VAR en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y cómo funciona?

Después de estrenarse en campeonatos como el Mundial, la Copa América o la Eurocopa, el videoarbitraje hará su debut en un Juego Olímpico.

El fútbol en los Juegos Olímpicos implementará por primera vez en su historia la utilización de la tecnología para ayudar a los árbitros durante los partidos. En ese sentido, el 'VAR' también sale a escena para el certamen que todo deportista sueña con disputar.

¿Hay VAR en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021?

Después de que en el Mundial de Rusia 2018 saliera fortalecido, el videoarbitraje se estrenó también en la Champions League, en la Copa Libertadores y hasta llegó a la Eurocopa 2021 y la Copa América 2021. En ese sentido, no sorprende que el VAR estará incluso en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021.

Cabe recordar que el VAR no se ha utilizado en la fase de clasificación a los Juegos, como tampoco se ha hecho en las eliminatorias camino del Mundial pasado, a excepción de los playoffs. Sin embargo, sí será implementado en la cita que comienza a fines de julio, tal y como sucede en las grandes ligas de Europa desde hace ya algunas temporadas.

¿Qué es el VAR y cómo funcionará en Tokyo 2021?

Todo el mundo futbolístico vive hablando de polémicas arbitrales. Y muchas veces se habla más de ello que del propio juego. Entonces, con la tecnología puesta al servicio del deporte, ahora todo el mundo habla del VAR. Pero, ¿qué significa esa palabra?

VAR es la sigla con la que se conoce a la Asistencia al Árbitro por Vídeo (en inglés, Video Assistant Referee). Se trata de un sistema implementado por la FIFA con el fin de eliminar los diferentes errores arbitrales, y se utiliza en varias competiciones del globo. La primera prueba fue en Mundial de Clubes 2016.

El sistema consiste en una serie de cámaras cuyas imágenes son evaluadas en una habitación con monitores por parte de árbitros FIFA que determinan la decisión a tomar por parte del colegiado principal de un encuentro.

Cabe señalar que la mayoría de las competiciones utilizan el VAR. Por ejemplo, en la Premier League, en La Liga de España, la Serie A italiana o en la Europa League, además de los Mundiales.

¿CUÁNDO SE USA EL VAR?

El VAR se utiliza para distintas situaciones que detallamos a continuación:

Gol: se revisan potenciales situaciones de infracción a las leyes del juego como fueras de lugar, faltas, manos u otras contravenciones.

Penalti: se revisa si la decisión de sancionar o no el cobro de una pena máxma se ha tomado correctamente. Se examinan tanto jugadas en el área como cerca de ella.

Tarjeta roja directa: se vigila si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no. No se revisa si un jugador merece o no tarjeta amarilla.

Identidad de jugadores: En ocasiones, por confundir la identidad de un futbolista, un árbitro puede mostrar una tarjeta a un jugador que no había cometido ninguna infracción. En ese caso, el árbitro entra en juego y le avisa al colegiado que cometió un error.