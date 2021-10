Los colegiados podrán apoyarse en el videoarbitraje para decidir las jugadas polémicas, además de la 'Tecnología de Línea de Gol'.

El VAR (Video Assistant Referee) ya se ha convertido en parte de nuestra vida y ya se hace raro que no haya este sistema en una competición para ayudar a los árbitros pero así ha ocurrido durante la UEFA Nations League durante la fase de grupos.

¿Hay VAR en la fina four de la UEFA Nations League 2021?

La UEFA no lo ha utilizado durante la fase de grupos al no estar equipados muchos de los estadios que acogían partidos con la tecnología necesaria para utillizar el VAR pero sí que se utilizará en la final four de la Nations League 2021 y también la 'Tecnología de Línea de Gol', también llamado 'Ojo de Halcón'.

La UEFA ha designado a Italia como sede fija para la 'Final Four' de octubre de 2021, donde se disputarían las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final. España, Italia, Francia y Bélgica son los cuatro participantes de esta primera edición del torneo de selecciones UEFA.