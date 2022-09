La tecnología volverá a ser protagonista en la Copa del Mundo, tal y como lo había sido en Rusia 2018; te contamos las innovaciones para este año.

Si la tecnología fue protagonista en el Mundial de Rusia 2018, también lo será en el Mundial de Qatar 2022. Para la cita ecuménica de Rusia, la FIFA decidió implementar la utilización del VAR, sigla con la que se conoce a la Asistencia al Árbitro por Vídeo (en inglés, Video Assistant Referee).

¿Hay VAR en el Mundial Qatar 2022 y cómo funciona?

Cuatro años después, el máximo organismo del fútbol mundial volverá a hacer uso de esa herramienta para intentar impartir justicia de la mejor manera, con la intención de reducir el margen de error y de evitar la mayor cantidad de polémicas.

Como primera medida, cabe recordar que el VAR consiste en una serie de cámaras cuyas imágenes son evaluadas en una habitación con monitores por parte de árbitros FIFA que determinan la decisión a tomar por parte del colegiado principal de un encuentro.

Cabe señalar que la mayoría de las competiciones utilizan el VAR. Por ejemplo, en la Premier League, en La Liga de España, la Serie A italiana, en la Champions League o en la Europa League.

El VAR se utiliza para distintas situaciones que detallamos a continuación:

Gol: se revisan potenciales situaciones de infracción a las leyes del juego como fueras de lugar, faltas, manos u otras contravenciones.

Penalti: se revisa si la decisión de sancionar o no el cobro de una pena máxma se ha tomado correctamente. Se examinan tanto jugadas en el área como cerca de ella.

Tarjeta roja directa: se vigila si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no. No se revisa si un jugador merece o no tarjeta amarilla.

Identidad de jugadores: En ocasiones, por confundir la identidad de un futbolista, un árbitro puede mostrar una tarjeta a un jugador que no había cometido ninguna infracción. En ese caso, el árbitro entra en juego y le avisa al colegiado que cometió un error.

Fuera de juego semiautomático en Qatar 2022: qué es, cómo funciona, cuándo y dónde se aplica

Así como apareció el VAR en 2018, ahora es el turno del “fuera de juego semiautomático”, que se estrenará en el Mundial de Qatar, según anunció la FIFA.

Johanmes Holzmüller, subdirector de tecnología de la FIFA, fue el encargado de presentar el proyecto. El objetivo: el sistema ayudará a los jueces a tomar decisiones más rápidas, precisas y fiables. Y, además, mejorará la comunicación con los aficionados, ya que se recreará la jugada en las pantallas de los estadios con una animación 3D.

¿Cómo funcionará?

La FIFA, a través de un comunicado, dio detalles de esta nueva tecnología:

“Doce cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio captan los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo, para calcular sus posiciones exactas sobre el terreno de juego. Los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego.

El balón oficial de Catar 2022, Al Rihla de adidas, incluirá en su interior un elemento decisivo para la detección de las posiciones antirreglamentarias dudosas: una unidad de medición inercial (IMU por sus siglas en inglés). Este sensor, situado en el centro del balón, envía un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de vídeo, lo que permite detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea el balón.

Con la mezcla de datos de seguimiento de las extremidades de los jugadores y de la pelota, y mediante la inteligencia artificial, la nueva tecnología suministra un aviso automático a la sala de vídeo siempre que reciba un balón un atacante que se encontraba en posición antirreglamentaria en el momento en que su compañero jugó el esférico. Para corroborar su propuesta antes de informar sobre ella al árbitro principal, el equipo arbitral de vídeo comprueba manualmente el momento exacto del golpeo que han proporcionado los datos, así como la línea de fuera de juego también creada automáticamente y basada en las posiciones de las extremidades del jugador que el sistema ha calculado. Como dura muy pocos segundos, el proceso permite adoptar decisiones más rápidas y certeras.

Una vez que el equipo arbitral de vídeo y el árbitro principal confirman la decisión, los mismos datos de posición usados para adoptarla generan una animación en tres dimensiones que detalla a la perfección la posición de las partes del cuerpo del jugador en el momento del contacto con el balón. Esta animación, que muestra una posición antirreglamentaria desde los mejores ángulos, se retransmite en los videomarcadores y se distribuye a los socios de emisión de la FIFA para informar a todos los espectadores de la manera más clara y transparente posible”.

El proceso dura 25 segundos

Si hay un gol, automáticamente aparecerá una bandera naranja, señalando así que la jugada está muy cerca del fuera de juego. Los vídeos chequean todo a partir de ese momento y de inmediato se lo comunican a los árbitros. La media de toda la operación antes de este sistema es de 70 segundos y ahora pasará a ser de 25 segundos.

La palabra de Johannes Holzmüller, director de la Subdivisión de Innovación Tecnológica del Fútbol

"La tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego estará configurada con doce cámaras, y el balón oficial de la competición dispondrá de una tecnología vinculada en todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Los nuevos sistemas proporcionarán a los equipos arbitrales de vídeo avisos en tiempo real mediante inteligencia artificial. La llamamos 'tecnología semiautomatizada para detección del fuera de juego' porque los equipos arbitrales de vídeo seguirán controlando los resultados y deberán corroborar la decisión propuesta antes de informar al árbitro principal. Como se usarán esos mismos datos para crear una animación en tres dimensiones que se emitirá a los espectadores en los estadios y los televidentes, los aficionados podrán ver muy rápidamente una imagen exacta de la situación de fuera de juego".

La palabra de Gianni Infantino, presidente de la FIFA

"En la Copa Mundial de la FIFA de 2018, la FIFA tuvo la valentía de usar la tecnología del VAR en el mayor escenario del mundo. Desde entonces, el videoarbitraje se ha convertido en un éxito rotundo. La tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego es una evolución de los sistemas de VAR que se han implementado en todo el mundo. Este sistema es el resultado de tres años de investigación y ensayos de la FIFA y nuestros asociados, con el objetivo de proporcionar lo mejor de lo mejor a las selecciones, jugadores y aficionados que viajarán a Catar a finales de año. En la FIFA, nos sentimos muy orgullosos de este trabajo y esperamos con ilusión que, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, el mundo compruebe las ventajas que aporta esta tecnología. La FIFA está decidida a aprovechar los avances tecnológicos para mejorar el fútbol en todos los niveles y la demostración más fehaciente de ello es el uso de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego en el Mundial de 2022".