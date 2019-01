¿Hasta cuándo va a jugar Tevez en Boca?

El contrato de Carlitos con el club de La Ribera es hasta diciembre de 2019 y ya decidió qué es lo que hará cuando se le termine.

En su regreso a Boca, a fines de 2017, Carlos Tevez firmó un contrato por dos temporadas que se terminará en diciembre de 2019. Para ese entonces, El Apache tendrá 35 años, casi 36 (nació un 5 de febrero) y su continuidad en las canchas ya no es una incógnita.

Hace algunos meses había avisado que "el año que viene me retiro", aunque no fue tan enfático como este último lunes de enero, cuando luego de reconocer sus grandes diferencias con Guillermo Barros Schelotto, dejó claro que "este año es el último, de mi contrato y mi último año como jugador".

"Siempre que me fui de Boca extrañé, ahora no me voy a ningún lado y voy a retirarme con esta camiseta", había dicho en una entrevista con Canal 13 después de ganar su octavo título con el Xeneize.

El artículo sigue a continuación

Lo que sí se mantiene como una incógnita es que hará una vez que cuelgue los botines: "No me gustaría retirarme y enseguida ser técnico o dirigente. Primero debo prepararme", dijo en aquel momento.