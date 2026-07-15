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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Harry Kane supera el récord de Rooney con Inglaterra

H. Kane
W. Rooney
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

La estrella del Bayern de Múnich está a un paso de alcanzar otro récord

Harry Kane, capitán de Inglaterra, alcanzó un nuevo hito al jugar contra Argentina este miércoles en la semifinal del Mundial 2026.

Titular bajo las órdenes de Thomas Tuchel, Kane alcanzó una cifra histórica para la selección.

Según Opta, Kane alcanza 121 partidos internacionales y supera a Wayne Rooney (120) como jugador de campo con más encuentros con Inglaterra.

El legendario portero Peter Shilton, con 125, sigue siendo el jugador con más partidos en la historia de la selección inglesa, por lo que a Kane le faltan cuatro para igualarlo.

Si juega el último partido del torneo, reducirá esa diferencia.

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