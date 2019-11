Harold Fonseca será el arquero titular ante Martinica

Liga Nacional de Honduras: El arquero de Olimpia compartió que Fabián Coito le aseguró que será titular en el partido de este jueves.

Honduras ya se metió en la próxima fase de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero este jueves saldrá a la cancha para jugar nuevamente ante Martinica por el Grupo C. Para ese partido, el arquero será Harold Fonseca, quien compartió su satisfacción hablando con la prensa este martes.

"En lo personal, vengo mentalizado en hacer un bueno juego, sería algo bonito ganar. Es importante saber que venimos con esa línea de victoria. Estamos con varios jugadores que prácticamente debutarían, pero hemos trabajado estos días para aprovechar esas oportunidades", comentó el guardavalla del Olimpia.

Fonseca comentó además que fue el propio Fabián Coito quien le aseguró que será el arquero titular: "Me dijo que iba jugando, estoy tranquilo y consciente de que se abre una buena oportunidad para mostrarse en la selección, así como lo he estado haciendo con Olimpia. Jugar aquí no es fácil, pero espero hacer las cosas bien. Después de casi un año que debuté no había vuelto a jugar, me toca aprovechar esta oportunidad y estar listo para cuando lo requiera".

"Vamos mentalizados en hacer un bueno juego sabiendo que el profesor nos ha dado la confianza de ser de la partida", cerró.

Tras el duelo ante Martinica, el plantel de Honduras retornará al país para cerrar la fase de grupos jugando ante Trinidad y Tobago, el 17 de noviembre.