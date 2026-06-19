El defensa marroquí Achraf Hakimi, del París Saint-Germain, fue abucheado por la afición escocesa durante el partido de la segunda jornada del Mundial 2026 en Foxborough, horas después de que un tribunal francés anunciara su juicio por presunta violación.

El Tribunal de Apelación de Versalles informó el viernes que existen pruebas suficientes para juzgarlo por presunta violación. si bien el jugador ha recurrido la decisión y pide el archivo de la causa.

Hakimi jugó pese a la presión legal y mediática, y según el diario francés «L’Équipe», los abucheos empezaron al anunciarse la alineación y siguieron cada vez que tocaba el balón.

La decisión del seleccionador marroquí de alinearlo como titular generó polémica, pues los últimos acontecimientos legales le sometieron a una fuerte presión psicológica entre sus compromisos deportivos y judiciales.

Para el defensa de 28 años, pieza clave de la zaga marroquí, esta batalla legal puede marcar su futuro deportivo y personal.

Hakimi niega los cargos y su defensa ha recurrido la decisión, a la espera de la resolución final de la justicia francesa.