Hakimi puede lograr un récord de oro ante Brasil

Ashraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain, está a punto de batir un récord histórico para el fútbol marroquí. Si juega mañana contra Brasil (hora de la costa este de EE. UU.) en la Copa del Mundo 2026, se convertirá en el jugador marroquí con más partidos en la competición.

Si juega, superará los 10 partidos que comparte con Hakim Ziyech y se convertirá en el marroquí con más encuentros mundialistas.

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Hakimi jugó tres partidos en Rusia 2018 y siete en Catar 2022.

Por detrás de Hakimi y Ziyech aparecen Youssef En-Nesyri, Sofiane Amrabat y Romain Saïss, con 8 partidos cada uno.

En el Mundial 2026, los Leones del Atlas integran el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití.

La afición marroquí sueña con repetir o superar el cuarto puesto de 2022, hito sin precedentes para el mundo árabe y africano.