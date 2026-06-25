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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Hakimi iguala un récord histórico que se remontaba al Mundial de 1998

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Hakimi lideró la remontada de los Leones del Atlas

Achraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain, lideró a Marruecos en la victoria 4-2 ante Haití en la última jornada del Mundial 2026. Marcó un gol y dio una asistencia.

Abrió el marcador para los «Leones del Atlas» (1-1) y luego dio el pase decisivo a Ismail El Saybari (2-2), lo que le valió el premio a mejor jugador del partido.

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Es el segundo marroquí que marca y asiste en un mismo partido del Mundial, tras Abdeljalil Haddad «Kamacho» ante Escocia en 1998.

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Además, el exjugador del Borussia Dortmund se convirtió en el futbolista con más partidos (13) en Mundiales con los Leones del Atlas, superando a Hakim Ziyech y Ezzedine Ounahi (10 cada uno).

Con esta victoria, los “Leones del Atlas” terminaron segundos del Grupo C, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles, con 7 puntos cada uno.

En dieciseisavos, Marruecos se medirá al líder del Grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia o Túnez), mientras que Brasil —que venció 3-0 a Escocia— jugará contra el segundo de ese grupo.

Países Bajos lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Japón con la misma cifra. Si mantiene el primer puesto, el rival de Marruecos será la ‘Oranje’.


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