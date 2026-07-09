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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Hakimi iguala el récord de Senegal en el Mundial

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
A. Hakimi
Francia
Marruecos
EE. UU.

Hakimi se ha convertido en uno de los veteranos del Mundial

Ashraf Hakimi igualó el récord de Senegal al llegar a 16 partidos mundialistas tras jugar con Marruecos contra Francia en los cuartos de final del Mundial 2026.

Con 16 partidos, iguala los que ha jugado Senegal en toda su historia en el torneo.

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Además, se consolida como el futbolista africano con más encuentros mundialistas, por delante de sus compatriotas Ezzedine Ounahi (13) y Yassine Bono (12).

Por detrás, empatan con 11 el camerunés François Omam-Biék, el ghanés Asamoah Gyan y el senegalés Ismaïla Sarr.

Entre las selecciones africanas, Marruecos suma 29 partidos en Mundiales y lidera el ranking, seguido de Camerún (26), Nigeria y Túnez (21), Ghana (19) y Argelia (17), según la red francesa «stats foot».


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