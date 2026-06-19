Hakimi aguarda una decisión clave a pocas horas del partido contra Escocia

Este viernes, el Tribunal de Apelación de Versalles decidirá si confirma el juicio por violación contra el futbolista marroquí Achraf Hakimi, acusado en 2023.

Estos hechos se producen mientras Hakimi participa con Marruecos en el Mundial 2026; este sábado jugará contra Escocia en la segunda jornada del Grupo 3.

El lateral, que porta el brazalete de capitán, reitera su inocencia.

La decisión determinará si el caso va a juicio o se anula la remisión anterior, según RMC.

En febrero, un juez de instrucción ordenó juzgar al futbolista del París Saint-Germain, pero él recurrió pidiendo el archivo de la causa.

Detalles de los cargos

En febrero de 2023, una joven de 24 años denunció que lo conoció en Instagram en enero, que él le envió un coche privado a su casa y que, una vez allí, la besó y tocó sin su consentimiento.

Según su declaración, el futbolista la besó y tocó sin su consentimiento antes de violarla, según las primeras investigaciones. Logró zafarse y pidió a una amiga que la recogiera.

Tras la apertura de la investigación, Hakimi quedó bajo control judicial, antes de que el juez de instrucción decidiera posteriormente remitir el caso a juicio.

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La defensa de Hakimi insiste en su inocencia.

La abogada del jugador, Fanny Colan, sostiene que el expediente se basa sobre todo en el testimonio de la denunciante y que algunas pruebas contradicen su versión.

Además, mencionó mensajes entre la denunciante y una amiga que se discutieron durante la instrucción.

La abogada de la demandante, Rachel Flore Pardo, recuerda que tres jueces ya consideraron que hay pruebas suficientes para que el caso sea juzgado.

La denunciante: «Quiero que se me escuche».

En su primera comparecencia ante los medios, la denunciante —bajo seudónimo— declaró a un medio francés que solo quiere un juicio donde exponer su versión y defenderse ante la justicia.

Solo quiere contar lo ocurrido y que se escuchen todas sus palabras.