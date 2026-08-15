El argelino Hafid Deraji, comentarista deportivo, criticó el fichaje del egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, por el Trabzonspor turco, al considerar que el jugador podría haber continuado su carrera al más alto nivel y elegir un club con mayor capacidad de satisfacer sus ambiciones futbolísticas, dada la reputación que se labró durante sus años en los campos europeos.

Deraji dijo, en un comentario en Facebook tras el primer partido de Salah con el Trabzonspor, "qué lástima", y añadió que la estrella egipcia podría haber seguido durante otros años al nivel de competición más alto, al considerar que el traspaso a clubes turcos del tamaño del Galatasaray o el Fenerbahçe le habría brindado una competencia más fuerte, una mayor presión y una presencia europea más notable.

El comentarista argelino consideró que la elección del Trabzonspor, pese a su valor económico y de afición, no se corresponde desde el punto de vista futbolístico, en su opinión, con la posición que Salah consolidó durante su trayectoria con el Liverpool, la cual lo situó entre las más destacadas estrellas del fútbol mundial.

Las declaraciones de Deraji llegaron tras el primer partido del Trabzonspor en la liga turca esta temporada ante el Kasımpaşa, que terminó con empate 1-1, y en el que Salah participó por primera vez con la camiseta de su nuevo equipo, después de saltar al terreno de juego en el minuto 59.

Pese a las críticas que Deraji dirigió a su decisión de fichar, el comentarista argelino subrayó que Salah no ha perdido su brillo, aunque consideró que la estrella egipcia podría haber tomado una decisión diferente que le brindara un mayor desafío futbolístico en la próxima etapa de su carrera.

El fichaje de Salah por el Trabzonspor generó un amplio interés, dado el gran valor que representa el jugador tras unos años llenos de éxitos con el Liverpool, lo que hace que cada nuevo paso en su carrera sea objeto de seguimiento y debate entre la afición, los críticos y los comentaristas deportivos.