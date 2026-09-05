Anis Hadj Moussa no forma parte este sábado por la tarde de la convocatoria del Feyenoord para el partido a domicilio ante el NEC, según informa De Telegraaf. El atacante argelino llegó tarde a la salida del autobús del equipo rumbo a Nimega y posteriormente se marchó a casa.

La ausencia de Hadj Moussa no es ajena al culebrón de mercado que rodea su situación. El internacional tiene puesta la mira en un traspaso al Ittihad, que el viernes presentó una oferta de 37,5 millones de euros al Feyenoord.

Con esa cantidad se trataría de un traspaso récord para el club de Róterdam, pero el Feyenoord decidió el viernes por la noche no colaborar. Hadj Moussa desea muchísimo cerrar su traspaso a Arabia Saudí, en parte por el salario astronómico que le espera.

Según informaciones anteriores, el atacante puede ganar más de cincuenta millones de euros en cinco temporadas en el Al-Ittihad.

Mientras tanto, el Ittihad también mantiene abiertas otras opciones. El club ha mostrado interés en el atacante del PSV Esmir Bajraktarevic y el conjunto de Eindhoven ya ha sido informado de ello, aunque Hadj Moussa sigue siendo por ahora también un objetivo importante.

No queda mucho tiempo para un avance, ya que el mercado de fichajes en Arabia Saudí cierra el domingo 6 de septiembre.

El Feyenoord arrancará este sábado a las 16:30, sin Hadj Moussa, el partido fuera de casa ante el NEC en Nimega.

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