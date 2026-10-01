Erling Haaland, la estrella del Manchester City, ha presentado una demanda judicial contra la aerolínea "Norwegian" por el uso de su imagen y de sus rasgos distintivos en su campaña de marketing durante el Mundial 2026.

El diario "Aftenposten" señaló que el caso tiene que ver con una infracción de la ley de marketing, ya que una de las publicaciones de la compañía Norwegian había mostrado un avión con el peinado de Haaland, antes de que la publicación fuera eliminada posteriormente.

Está previsto que ambas partes celebren una reunión digital de planificación en el Tribunal de Primera Instancia de Oslo el próximo 9 de octubre.

El abogado de Haaland, Thomas Hagen, declaró en un correo electrónico enviado al diario Verdens Gang: "Confirmamos que, en nombre de la compañía York Promotions Limited y de Haaland, hemos presentado una demanda judicial contra la sociedad anónima Norwegian Air Shuttle".

El abogado de Haaland explicó que el caso se refiere a lo que considera un uso ilegal por parte de "Norwegian" de los rasgos distintivos de Haaland en la promoción de billetes de avión durante el Mundial de fútbol.

El diario hizo referencia, entre otras cosas, a una publicación en la que "Norwegian" mostraba la imagen de un avión con el anterior peinado de Haaland, en el que aparecía con el pelo rubio recogido en forma de cola de caballo. La publicación fue eliminada posteriormente.

Al mismo tiempo, Eivind Hammer Myhre, responsable de prensa suplente de la compañía Norwegian, confirmó al diario Verdens Gang que la empresa había recibido la demanda judicial.

Myhre dijo: "Es cierto que hemos recibido una demanda judicial, no entendemos su motivo. Hemos participado, como la mayoría de los noruegos, en el apoyo a la selección nacional este verano, mediante unas pocas publicaciones espontáneas basadas en las tendencias de moda en las redes sociales".

Y continuó: "Es lamentable que los cánticos de ánimo hayan sido respondidos con una demanda judicial, pero esperamos poder entablar un diálogo razonable para que en el futuro también se nos permita seguir animando a nuestros héroes deportivos comunes".



