Haaland le hace otro guiño a los poderosos de Europa

“Siempre es agradable cuando los clubes están interesados”, afirmó el delantero noruego, uno de los principales objetivos del Real Madrid.

Erling Haaland habla más en el campo de juego que con su voz. Sin embargo, en cada entrevista, envía indirectos mensajes a los equipos poderosos de Europa para que no se dejen de mover en el próximo mercado de pases. Su nombre suena seguido en los pasillos del , pero se escuchó también en el Atlético y en el .

Marquinhos: “Neymar avisó que iba a provocar a Haaland”

“Siempre es agradable cuando los clubes están interesados”, afirmó el delantero en una entrevista con FourFourTwo. Y agregó: “Significa que has hecho algo bien”.

Eso sí, el noruego, de 19 años, comentó también que por ahora está muy contento con su presente en el : “Tuve un muy buen presentimiento sobre Dortmund desde el primer momento, y por eso estoy aquí. Me gustó todo el club, la historia, las personas en el club y cómo lo manejan. Decidimos que Dortmund era la mejor opción. Y lo es”.

Ante la pregunta de su gran sueño, el juvenil contesta “ganar la Liga de Campeones con el Dortmund” y sostiene que “algún día, por supuesto”, quiere ser el mejor delantero del mundo.

Por otra parte, Haaland se refirió a la admiración que tiene por Zlatan Ibrahimovic: “Me gusta su mentalidad y cómo ve cosas diferentes. Creo que siempre he tenido esa confianza también, soy sólo yo. También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país, lo cual no es fácil, pero siempre entra y marca goles desde el primer segundo”.