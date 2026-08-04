Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, dejó entrever cuál será su futuro con el club merengue, en medio de la polémica sobre su porvenir y su vinculación con una salida hacia el Arsenal este verano.

Vinicius se entrena actualmente bajo las órdenes de José Mourinho y realizó sus primeras declaraciones sobre el nuevo proyecto del Real Madrid dirigido por el técnico portugués.

Y aunque su futuro sigue siendo incierto, ya que su contrato termina el próximo verano y hasta ahora no lo ha renovado, esta cuestión no le preocupa en este momento, a pesar de que espera una reunión con el Real Madrid para intentar llegar a un acuerdo.

Vinicius declaró a través de el canal de televisión del Real Madrid: "Las cosas han ido bien, he conocido al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y he entrenado duro. Mourinho me quiere como siempre he sido: feliz, alegre y jugando a mi manera al fútbol".

El jugador prosiguió en otro mensaje sobre su intención de continuar vistiendo de blanco: "Necesitamos prepararnos físicamente para que las lesiones se reduzcan durante la temporada y podamos contar con todos".

El brasileño habló sobre los entrenamientos: "Ayer una sesión de entrenamiento doble, y hoy una sola. Así son las cosas. Hoy hemos hecho algunos ejercicios en el gimnasio y ejercicios cortos para fortalecer los músculos de las piernas. Fue una buena sesión de entrenamiento, y todos nos marchamos muy agotados, pero ahora es momento de descansar de cara a mañana. Así es la pretemporada, y tenemos que estar listos".