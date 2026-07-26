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¿Ha renunciado la Federación Saudí al sueño de Ounahi?

A. Ounahi
Al Ittihad
1ª División
Marruecos
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Arabia Saudita

¿Qué hay del fichaje del maestro marroquí?

El nombre del club saudí Al-Ittihad se ha vinculado durante los últimos días con el fichaje del marroquí Azzedine Ounahi, centrocampista del Girona español, durante el actual periodo de traspasos veraniego.

El Girona ve con buenos ojos la venta del jugador marroquí, que despierta un enorme interés de varios grandes clubes, encabezados por el Ajax de Ámsterdam neerlandés, pero el club español aspira a obtener la mayor contraprestación económica posible.

Lee también: El Al-Ittihad despierta: 5 millones encienden el mercado y cierran un fichaje portugués

En el momento en que el Al-Ittihad se vinculó con la operación de Ounahi, se ha volcado con fuerza hacia el portugués Pedro Gonçalves, jugador del Sporting de Lisboa, y está cerca de cerrar el fichaje por 30 millones de euros.

En caso de que el Al-Ittihad logre cerrar esta operación, no podrá contratar a Ounahi, sobre todo porque «el Decano» sufre de una debilidad presupuestaria y no pagará una contraprestación similar para incorporar a Ounahi.

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Al Kholood
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El Al-Ittihad se orienta actualmente hacia una opción local para reforzar el centro del campo, y Mukhtar Ali es uno de los nombres más destacados vinculados al Decano durante el actual mercado.


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