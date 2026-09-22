Chema Andrés no necesitó más que 3 partidos con la camiseta del Brighton para llamar la atención y encender las comparaciones con una de las principales estrellas del fútbol español en los últimos años. Un gol, una asistencia y tres victorias fueron suficientes para que en Inglaterra empezara a hablarse del surgimiento de una nueva versión de Rodri en la Premier League.

Desde su llegada a la costa sur de Inglaterra, el centrocampista español se impuso rápidamente dentro del proyecto del Brighton, confirmando que el fichaje cerrado en el último día del mercado de traspasos podría ser una de las principales apuestas del club por los jóvenes talentos, según informó el diario español As.

Existen numerosas similitudes entre Chema Andrés y Rodri Hernández: ambos son españoles, cada uno mide alrededor de 1,90 metros, ya han jugado en la Premier League y destacan por su capacidad para controlar el ritmo de los partidos desde las zonas de atrás, además de generar ocasiones y contribuir con goles.

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Incluso la forma de llevar la camiseta, que Andrés se preocupa por meter dentro del pantalón, recuerda a la imagen de Rodri. Pero la verdadera comparación no se detiene en el aspecto, sino que se extiende a la manera de jugar, lo que ha llevado a algunos aficionados del sur de Inglaterra a apodar al jugador del Brighton "el nuevo Rodri".

Andrés, nacido en Valencia en 2005, se formó en la academia del Real Madrid antes de tener la oportunidad de aparecer con el primer equipo durante la temporada 2024-2025, cuando disputó tres partidos, dos de ellos en LaLiga y uno en la Copa del Rey.

Después se marchó al Stuttgart en busca de un mayor espacio para desarrollarse, antes de decidir afrontar un nuevo desafío en la Premier League a través de la puerta del Brighton, club conocido por su capacidad para descubrir y desarrollar jóvenes talentos. Y bajo la dirección del entrenador Fabian Hürzeler, Andrés encontró el entorno adecuado para demostrar su valía rápidamente.

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Un arranque fulgurante

El jugador español no necesitó mucho tiempo para ganarse la confianza de la afición del estadio Amex. Debutó con el Brighton ante el Coventry, tras participar durante 25 minutos, en los que logró dar una asistencia de gol.

Y apenas tres días después, tuvo la oportunidad de ser titular frente al Manchester United en la Carabao Cup, y estuvo presente en la emocionante victoria que el Brighton logró en el estadio Old Trafford por 3-2.

Luego llegó el enfrentamiento más importante ante el Arsenal en la Premier League, en el que Andrés volvió a hacerse un hueco en el once titular y ofreció uno de sus mejores partidos desde su llegada a Inglaterra.

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Frente al Arsenal, Andrés no se limitó a cumplir con sus funciones en el centro del campo, sino que apareció de forma influyente en la construcción del juego, la organización y la colocación, antes de coronar su actuación anotando el tercer gol del Brighton.

El gol llegó de una jugada a balón parado en el minuto 57, completando una noche excepcional para el jugador español y su equipo, que resolvió el partido con un contundente 3-0 el día en que el club celebraba el 125 aniversario de su fundación.

Y no fue solo el gol lo que llamó la atención, ya que Andrés ofreció cifras que confirman su influencia en distintas facetas del partido, tras registrar dos intercepciones, recuperar el balón siete veces y ganar cinco duelos aéreos.

Un fichaje de 23 millones de euros plantea una pregunta al Real Madrid

Durante cerca de 200 minutos con la camiseta del Brighton, entre ellos 110 minutos en las competiciones domésticas, Andrés empezó a demostrar rápidamente su valía, tras fichar por el club inglés procedente del Stuttgart por 23 millones de euros el 1 de septiembre.

El Real Madrid obtuvo cerca de 11,5 millones de euros de la operación, conservando el 50 % de los derechos del jugador, además de fijar una cláusula de traspaso por valor de 3 millones de euros para el año 2025.

Pero el llamativo arranque de Andrés con el Brighton ha reabierto el debate en Inglaterra sobre la decisión del Real Madrid de renunciar a su joven talento. El periodista Miguel Delaney, del diario The Independent, planteó una pregunta interesante: "¿Cómo dejó escapar el Real Madrid a Chema Andrés, que es precisamente lo que necesita ahora?".

Solo 3 partidos bastaron para iniciar la comparación, pero Andrés dispone ahora de una oportunidad real de labrarse su propio nombre en la Premier League, y quizás asentar una nueva sentencia: "Rodri ya no es el único español capaz de imponer su dominio desde el corazón del campo en Inglaterra".