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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Ha criticado a Donis?… Saud Abdulhamid explica la goleada de España

España vs Arabia Saudí
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S. Abdulhamid
G. Donis
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Grecia

El defensa saudí habló tras la abultada derrota ante «El Matador»

Saud Abdulhamid, lateral de Arabia Saudí, explicó las causas de la goleada sufrida ante España en el Mundial 2026.

La selección saudí perdió 0-4 ante España este domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras el encuentro, declaró: «Hoy intentamos un sistema nuevo, pero nos presionaron, aprovecharon nuestros errores y marcaron temprano, lo que complicó el partido».

Abdulhamid alude a la decisión del técnico griego Georgios Donis de alinear cinco defensas ante España, una estrategia debut bajo su mando.

Sobre el apoyo de la afición, añadió: «La afición saudí es indescriptible; nos ha apoyado desde el principio y lo seguirá haciendo».

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Y añadió: «Este partido ya pasó, pero aún nos queda uno más; daremos todo para clasificarnos».

El sábado, ante Cabo Verde, necesita ganar para avanzar a dieciseisavos.

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