¿Ha criticado a Donis?… Saud Abdulhamid explica la goleada de España

Saud Abdulhamid, lateral de Arabia Saudí, explicó las causas de la goleada sufrida ante España en el Mundial 2026.

La selección saudí perdió 0-4 ante España este domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras el encuentro, declaró: «Hoy intentamos un sistema nuevo, pero nos presionaron, aprovecharon nuestros errores y marcaron temprano, lo que complicó el partido».

Abdulhamid alude a la decisión del técnico griego Georgios Donis de alinear cinco defensas ante España, una estrategia debut bajo su mando.

Sobre el apoyo de la afición, añadió: «La afición saudí es indescriptible; nos ha apoyado desde el principio y lo seguirá haciendo».

Y añadió: «Este partido ya pasó, pero aún nos queda uno más; daremos todo para clasificarnos».

El sábado, ante Cabo Verde, necesita ganar para avanzar a dieciseisavos.