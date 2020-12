Guti regresa en el momento que más lo necesita el PSV

El mediocampista mexicano dejó atrás su lesión en el tobillo y estará disponible para el trascendental partido contra el Ajax.

Erick Gutiérrez tuvo un 2020 para el olvido: la pandemia de coronavirus obligó a la cancelación de la y luego se perdió el inicio de la temporada en curso por una lesión en el tobillo. El mexicano casi no vio minutos con el , pero ya está listo para pasar la página.

Ya pasaron casi tres meses de su operación y ahora Guti se encuentra en óptimas condiciones para ponerse a las órdenes de Roger Schmidt. El mediocampista estuvo en los recientes entrenamientos de los Granjeros, pero el cuerpo técnico no quiere correr ningún riesgo.

Actualización @GutiGalaviz 👇



𝐆𝐔𝐓𝐈 𝐡𝐚𝐛𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐮 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 🇲🇽🔙#elPSV | #FuerzaGuti — PSV Español (@PSVespanol) December 23, 2020

Es por eso que el canterano de ya piensa en enero, cuando finalmente volverá a los terrenos de juego. "Estoy a poco de estar al 100%. Ya tuve mi primer entrenamiento con el grupo y la verdad que me sentí muy bien", dijo Gutiérrez al sitio oficial del club neerlandés.

Guti asegura que iba a tener mayor protagonismo, pero una vieja lesión en el tobillo cambió las cosas. "Hice una buena pretemporada y me iban a tener en cuenta. El entrenador me había dicho que iba a ser importante para el equipo, pero no aguanté el dolor y me tuve que operar".

La situación del PSV en el campeonato local es bastante buena, pues actualmente comparte el liderato con . Precisamente su primera cita del 2021 será ante el equipo de Ámsterdam, un duelo clave por la pelea de la Eredivisie en el que Guti podrá estará presente.