Gustavo Caraballo y Robert Turdean lideran el MLS NEXT All-Star Game 2025 en Austin

La MLS reveló las listas completas y detalles del MLS NEXT All-Star Game 2025, presentado por Allstate, que se jugará este martes en Austin.

¿QUÉ PASÓ?

La Major League Soccer ha dado a conocer las listas completas para el Juego de Estrellas MLS NEXT 2025, presentado por Allstate. En una presentación realizada el 2 de julio a las 11 a.m. ET, la liga anunció a los 44 mejores prospectos juveniles seleccionados para participar en este evento de exhibición.

El partido anual, que destaca al talento más prometedor proveniente de las academias de la MLS y otros programas de desarrollo de élite, se disputará el lunes 21 de julio a las 7:30 p.m. CT en Parmer Field, en Austin, Texas. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de forma gratuita a través del canal de YouTube de la MLS y en MLSsoccer.com.

“Estos 44 jugadores representan el más alto nivel de rendimiento y proyección dentro de nuestras Academias MLS NEXT”, declaró Luis Robles, director técnico de MLS NEXT. “Es un privilegio para nosotros reconocer el trabajo que estos jóvenes y sus clubes han hecho a lo largo de la temporada. Estamos entusiasmados por verlos competir el 21 de julio y por todo lo que vivirán durante la Semana de las Estrellas de la MLS en Austin.”

LO QUE DIJO DAN KEATS

“Estamos comprometidos a apoyar a los jóvenes atletas y a las comunidades que los impulsan a crecer”, declaró Dan Keats, director de Patrocinios de Allstate, a MLS. “Respaldar el Juego de Estrellas MLS NEXT es una inversión en el futuro del deporte y una forma de reconocer el esfuerzo, carácter y potencial de estos jugadores destacados de todo Estados Unidos y Canadá.”

EL PANORAMA MÁS AMPLIO

Entre los jugadores locales más destacados seleccionados para el Juego de Estrellas 2025 se encuentran Gustavo Caraballo (Orlando City SC), Robert Turdean (Chicago Fire FC) y Kaedren Spivey (San Jose Earthquakes). Estas jóvenes promesas reflejan la apuesta de la liga por el desarrollo del talento nacional, marcando un cambio clave en la estrategia de la MLS, que en la última década ha priorizado la formación interna por encima de las transferencias internacionales.

Exalumnos de este partido incluyen a figuras como Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Jonathan Shore (New York City FC) y Benjamin Cremaschi (Inter Miami CF), quienes ya han comenzado a dejar huella en el fútbol profesional.

¿QUÉ SIGUE?

Tras el anuncio de la plantilla este martes, los jugadores seleccionados continuarán su preparación con sus respectivos equipos de academia antes de viajar a Austin para el partido. El evento formará parte de las celebraciones más amplias de la Semana de las Estrellas de la MLS, integrando el espectáculo juvenil con las festividades del All-Star de la liga principal.