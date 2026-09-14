Ruud Gullit observó con asombro la actuación del Feyenoord contra el FC Barcelona. Al analista de Ziggo Sport le molestó sobre todo la manera en que Sem Steijn celebró su gol y dejó claro en Rondo que no podía valorar en absoluto ese comportamiento.

«Steijn, sí, perdón... Creo que de verdad le habría hecho una entrada directa a la cara», afirmó Gullit, cuya declaración provocó caras de sorpresa en la mesa. «Lo juro. Si te pones a celebrar así un gol...»

Según él mismo, Gullit sí entiende de dónde venía la reacción de Steijn, pero considera que el jugador del Feyenoord debería haberse contenido. «Entiendo sus motivos, pero no puedes hacerlo. No es aceptable. No puedes celebrarlo así. Esto no puede ser.»

El exinternacional neerlandés tampoco entendió en absoluto la manera en que se valoró el duelo desde el entorno de Róterdam tras el partido. Según Gullit, hubo demasiada satisfacción después del encuentro contra el Barcelona.

«Miraba lleno de asombro», dijo Gullit sobre las reacciones posteriores. «Me pareció impropio de un gran club». El analista no compartía la sensación de que el Feyenoord, pese al resultado, pudiera sacar algo positivo del partido.

Tampoco impresionaron demasiado a Gullit las palabras elogiosas del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sobre el juego del Feyenoord. «Flick había dicho que había jugado contra un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Bueno, yo también diría eso, si puedo jugar cómodamente al fútbol con total libertad.»

Según Gullit, el Barcelona simplemente recibió demasiado espacio y el Feyenoord no debería estar satisfecho con eso. «Fue una especie de excursión escolar. Eso es ridículo. Ahora parece como si estuvieran contentos de haber sobrevivido. ¡Os han pasado por encima!»