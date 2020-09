Guillermo Ochoa dejará al Tri después de Qatar 2022

El guardameta nacional anunció que después de la siguiente justa mundialista le dirá adiós al cuadro nacional.

Una nueva etapa en la portería de la Selección Mexicana está por llegar. Guillermo Ochoa, quien ha sido el arquero predilecto del Tri desde hace varios años, confesó que 2022 será su última participación con el cuadro nacional.

El portero del América se convirtió en leyenda defendiendo el arco de la Selección. Sin embargo, el jugador del América ya tendría en mente su retiro para darle oportunidad a los nuevos jóvenes de tomar su lugar.

"Mi sueño y mi intención es alargar mi carrera deportiva, porque muchas veces llegas a una edad en donde la gente dice 'ya estoy de salida, ya hice lo que tenía que hacer' y no me quiero quedar en esa parte conforme, quiero dar más, físicamente me ha ido bien, entonces mi intención es jugar cinco o seis años más", sentenció Ochoa para W Radio.

A pesar de que aún está en el aire el boleto de para la justa mundialista, no podría existir mejor escenario que para retirarse. Ochoa ha sido foco de los reflectores por sus excelentes actuaciones en dichos torneos, ganándose los elogios del futbol internacional en múltiples ocasiones.

"También llega un momento de ponerle fin a la carrera con Selección y tratar de darle oportunidad a los jóvenes que es lo que hace falta ahora. Mi idea es jugar de aquí al siguiente Mundial, muchas ganas de dar ese paso que no hemos podido dar, de hacer historia, de llegar lo más lejos posible y yo creo que el Mundial de Qatar sería mi punto final", añadió.