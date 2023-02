Guillermo Ochoa aseguró que América tardó en renovar su contrato y fichó por la Salernitana

El ex guardameta de las Águilas declaró que la directiva tardó en renovar su contrato y por ello se marchó a Italia.

Guillermo Ochoa dejó al América en el mercado invernal tras no llegar a un acuerdo de renovación con la directiva y regresó a Europa para fichar con la Salernitana de Italia.

Con los Hipocampos, Memo ha sido titular desde su llegada a Salerno, disputando 6 partidos de Liga, donde ha encajado un total de 17 anotaciones. Sin embargo, el guardameta de la Selección mexicana fue galardonado como el jugador del mes de enero por la directiva Granate, producto de sus grandes actuaciones en la portería y sus dos presencias consecutivas en el equipo de la semana en la Serie A.

Getty Images

En charla exclusiva para TUDN, Ochoa aseguró que la directiva americanista tardó en llegar a un acuerdo por renovar su contrato y ante la falta de garantías, optó por analizar otras opciones fuera de México.

"Al pasar el tiempo, con América no se llegó a ningún arreglo, dejaban pasar mucho tiempo para poder acordar algo. Entonces fue cuando empezamos a hablar yo con mi gente y dije "sabes que, aquí no está muy clara la situación, vamos a empezar a explorar otros temas", declaró el cinco veces mundialista con México.

"Aparecieron ofertas de varios lugares, por supuesto de Sudamérica, Norteamérica, Europa y aquí también. De otros países, de España, de Grecia, pero la de Italia fue la que me convenció más", mencionó el nacido en Guadalajara.

"No se llegó a ningún arreglo en México y con este proyecto pues bueno, de inmediato lo tomé. No me quise esperar todo el mes de enero a ver que opciones había porque bueno, terminó el Mundial y no me gusta estar tanto tiempo de vacaciones descansando. Me gusta estar en ritmo y ellos venían con la intención de que yo llegara porque se les lesionó el portero y había forma de que yo jugara de inicio", recalcó Memo.