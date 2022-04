Guerra abierta por Mbappé

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid la próxima temporada está lejos de ser un hecho. Si bien en diciembre todo apuntaba a que recalaría en las filas blancas, la tendencia ha cambiado en los últimos meses. Y, especialmente, en las últimas semanas. Dos semanas después de la eliminación en Madrid, una persona cercana al clan Mbappé contó a Goal que el jugador estaba en plena reflexión, analizando la posibilidad de prolongar su futuro en la capital francesa con la ambición de ganar la primera Liga de Campeones del club y acabar como máximo goleador de su historia. Él mismo lo confirmó unas semanas después en la zona mixta del Parque de los Príncipes tras su festival contra el Lorient (dos goles y tres asistencias en la victoria por 5-1). "¿Seguir en el PSG? Sí, es una posibilidad", afirmó en público.

La familia de Mbappé se encuentra actualmente en Qatar, tal y como ha informado L'Equipe. Aunque han intentado disfrazar de vacaciones su viaje al país árabe, lo cierto es que su madre, Fayza Lamari, que gestiona los intereses de su hijo y participa en todas las discusiones relativas a su futuro (al igual que su padre), se ha reunido allí con los mandamases del emirato. Allí se mantienen muy vivas las esperanzas de atar al delantero hasta después del Mundial de Qatar del próximo noviembre. La oferta de la directiva parisina es mareante: 50 millones de euros al año y una prima de renovación de 100 millones.

Las conversaciones también deben versar sobre el proyecto deportivo previsto para el futuro y los cambios que tanto en el equipo como en la dirección deportiva que pretende realizar en el club. Por no hablar de la cuestión de los derechos de imagen, de los que el jugador desea controlar el 100%. En este aspecto, el Madrid tiene un problema, y es que no suele ofrecer más allá del 50% y solo lo supera ligeramente en casos muy concretos. Lo que nunca ha hecho es dar la totalidad de los derechos. Mbappé lo hace por el dinero, pero también por que no quiere que su imagen se utilice para promocionar marcas de ciertos sectores como la comida rápida o las apuestas. Ya ha tenido un problema en la selección francesa al no querer aparecer en eventos de marketing con ciertos patrocinadores.

El Madrid mantiene la calma respecto a su fichaje. La directiva blanca, si bien niegan que esté cerrado, no pierde ni una pizca de confianza a pesar de las continuas informaciones filtradas por la familia de Mbappé y por el PSG. Mientras tanto, en París y Qatar crecen las expectativas respecto a la renovación. Una guerra de poder a la que no le quedan demasiadas batallas.