Guardiola: "Volveré al Barcelona pero como presidente, olvidaos"

El técnico del City analizó la actualidad blaugrana y también hizo ver que regresará al Camp Nou en el futuro.

Pep Guardiola abandonó el hace años pero sigue siendo una voz autorizada para analizar los movimientos del club blaugrana. No pocos culés desean su vuelta pero él mismo descarta que vaya a hacerlo para ser presidente.

"Volveré a Barcelona tarde o temprano. Pero como presidente, olvidaos. Para ser presidente tienes que saber y debes estar preparado, tener conocimientos que yo no tengo. Intento ser buen entrenador, que mal no me ha ido en esta década. Volveré a Barcelona para vivir, tarde o temprano", comentó durante un acto en Cataluña.

El técnico analizó otros aspectos de la actualidad blaugrana:

El fichaje de Neymar: "No voy a decir nada, no me corresponde. Esto le corresponde al Barcelona. Viví mucho tiempo en ese club y no quiero que ninguna opinión pueda mal interpretarse".

¿Podría jugar con Griezmann?: "Todo depende de la idea que tengan en mente en la secretaría técnica y el entrenador. Los buenos siempre son bienvenidos en los equipos. Los dos son muy buenos".

Messi: "No voy a dudar de su calidad. El Barcelona ha hecho un año fantástico, llegando a la final de Copa. Él ha sido importante siempre, y será así".

Fichaje de De Ligt: "Es un buen central, tiene diecinueve años y el que lo fiche tendrá central para años".

De Jong: "Muy buen fichaje, es muy bueno".