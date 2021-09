El exbarcelonista y actualmente jugador del Benfica atiende a 'Goal' antes del partido que le enfrentará a su ex equipo en Da Luz.

Se marchó del Barcelona con tan solo 20 años y ahora ya es uno de los veteranos del Benfica. En cinco temporadas y media, Alejandro Grimaldo se ha convertido en un fijo en las alineaciones del equipo lisboeta, que recibirá al Barça por primera vez desde que el histórico capitán Carles Puyol se dislocó el hombro a pocos minutos del final, precisamente en la segunda jornada de la liguilla de Champions League 2012-13. Desde que está en el Benfica, Grimaldo no ha tenido opción de cruzarse con el Barcelona, que vuelve al lugar del crimen un año y 46 días después del 2-8 ante el Bayern de Múnich.

A pocas horas para el partido en el Estádio Da Luz, el lateral zurdo español atiende a Goal , en una entrevista en la que admite haber acertado al fichar por el Benfica cuando el lateral del Barça estaba ocupado por Jordi Alba y Adriano Correia.

Menudo inicio de Liga. Seis partidos, seis victorias. La temporada pinta bien, ¿no?

Hemos empezado fuerte y estamos bien. Se nota que llevamos un año trabajando con el cuerpo técnico y trabajando en línea ascendente. Partido a partido, vamos a más. Trabajamos bien y los resultados acompañan.

¿El objetivo principal del curso es recuperar el trono? Es decir, ¿el club se marca como meta conseguir el título?

Tenemos que estar fuertes en Liga y ser regulares para hacer una buena Champions. Vamos día a día y aspiramos a dar el máximo hasta el final.

Eres uno de los jugadores más utilizados. Cómo te sientes, tienes la confianza del entrenador, ¿te ves bien?

Estoy viviendo una buena época, a nivel físico y mental. Me fui muy joven y llevo ya muchos años en la máxima exigencia. Todo forma parte de un aprendizaje, un proceso de maduración. Estoy cerca de mi mejor momento.

Parece que te has asentado. ¿Has encontrado tu sitio?

Me fui muy joven de España, pero no me arrepiento para nada de venir a Lisboa. Aquí soy feliz, he jugado siempre y he crecido como jugador. Es un fantástico club y una buena Liga.

Si miras atrás y ves que te formaste en el Barça, que eras una de las principales promesas de la cantera, ¿crees que algo no fue bien? ¿A qué achacas haber tenido que hacer carrera fuera del Barcelona?

La vida es un desafío constante y te lleva tomar decisiones. Imagínate, me fui de mi casa con 12 años, vivía sin mi familia… En la Masía te cuidan y marcan tu estilo de vida. Jamás me arrepentiré, me formaron, lo agradezco. Pero también estoy seguro de que tomé una buena decisión al irme, porque soy muy feliz aquí. No miro al pasado, sino al futuro.

En el Barça siempre se dice que fuera hace mucho frío. ¿Has pasado frío en algún momento?

Puede que ahora, con la madurez que tengo, hubiera cambiado alguna cosa de mi juventud. Pero lo repito: estoy muy cómodo aquí y estoy creciendo como jugador.

Capitanes como Puyol, Messi o incluso Piqué han dicho recientemente que en los últimos años no se ha tratado a la cantera como se solía hacer antes. ¿Estás de acuerdo con ellos?

La gestión del Barca se mira siempre con lupa, ahora más que nunca. La cantera ha sido, es y será clave en los éxitos del club.

Tu nombre ha ido sonando verano tras verano para volver al Barcelona, pero nunca se ha concretado nada. ¿Te gustaría volver a vestir de azulgrana?

Barcelona es mi casa, me he criado allí. Nunca cerré esa puerta.

Jordi Alba tiene 32 años y Alex Balde cumplirá 18 en unos días. ¿Crees que al Barça le falta un perfil como el tuyo o ves a Balde rompiendo la puerta y haciéndose con un sitio en el once dentro de un tiempo?

Balde es un gran lateral, muy rápido, con mucho futuro.

Como le ves, al Barça. ¿Sufres por él?

¿Sufrir? Lo he disfrutado muchísimo, como jugador y como espectador.

Hay mucha crítica por el estilo de juego. ¿Crees que es importante mantener el estilo a toda costa o compartes con Koeman que la plantilla te obliga a tomar decisiones impopulares?

El entrenador se dedica a tomar decisiones. A unos les gustarán y a otros no, pero tiene que tomarlas. Los resultados no siempre hacen justicia al trabajo y a los estilos de los equipos.

Para ti, ¿el Barça sigue siendo candidato a todo?

Por supuesto. Es uno de los mejores clubes del mundo.