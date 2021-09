Griezmann: "Lo único que quiero es darle alegrías a la afición"

El jugador colchonero, que ha sido clave en la victoria del Atlético, ha hablado alto y claro, la primera vez desde su vuelta.

Antoine Griezmann al fin ha aparecido. El futbolista francés, señalado tras los últimos partidos, ha silenciado a todos sus críticos siendo una de las claves en la victoria del Atlético en Milán. En el 84', el galo anotó el gol del empate y que sirvió para desatascar el encuentro para el cuadro capitalino.

Tras el encuentro, Griezmann pasó por los micrófonos de "Movistar", y esta ha sido la primera comparecencia pública del jugador tras su vuelta al equipo del Metropolitano.

Sincero sobre las críticas

"También había parte de razón, porque no me encontraba. Con trabajo, con la ayuda del míster... Sé que mis compañeros me esperan, la afición también. Intento llegar a mi mejor nivel lo más rápido posible".

El motivo de su falta de encuentro en los primeros partidos

"Mucho cambio, al final se ha hecho el último día. Es otra táctica, otro vestuario, cuesta, son muchos cambios. Pero hay que acostumbrarse lo más rápido posible porque el míster y los compañeros me necesitan. Pero noches como esta me van a ayudar".

Elogios a Simeone

"Mucho respeto y admiración a este entrenador, porque me ha mejorado, ha hecho que llegue a mi mejor nivel. Aquí me tienen para lo que sea".

Solo tiene un objetivo: hacer feliz a la afición

"Creo que la afición y la gente quiere verme así como esta noche y es lo único que quiero, darles alegrías, que se vayan a casa felices".