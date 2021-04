Griezmann, el Principito se empieza a parecer a un Rey

El francés fue titular, decisivo y se reivindicó en la final de la Copa del Rey ante el Athletic en la que marcó el gol que abrió el camino al título.

Mucho se ha escrito y leído sobre el periplo de Antoine Griezmann en el Barcelona y no mucho había sido positivo. Sin embargo, el francés puede considerar la noche de este 17 de abril de 2021 como un antes y un después en su trayectoria en el conjunto blaugrana.

El francés ganó la Copa del Rey, su primer título como culé, fue titular en la final y acabó resultando clave tras anotar el primer tanto que puso al Barça en el camino de acabar goleando al Athletic en La Cartuja de Sevilla. Griezmann había llegado al club catalán para ganar títulos pero hasta ahora su vitrina como culé seguía vacía y él seguía esperando esa primera gran noche en la que fuera decisivo para el Barça.

Todo le llegó a Griezmann en La Cartuja. El '7' del Barcelona era duda hasta última hora para entrar en el once pero las molestias de Dembélé le valieron para estar entre los elegidos. El galo aprovechó la oportunidad, fue decisivo para su equipo, un dolor de cabeza para el Athletic aunque Unai Simón parecía destinado a aguarle la fiesta con dos paradas milagrosas. Sin embargo, era su noche y a la tercera fue la vencida. Messi, omnipresente y el jugador con el que más veces combinó durante el partido, abrió para Dest, el estadounidense la puso al corazón del área y el Principito ya no volvió a fallar.

Explotó de júbilo con el 0-1 y conforme fueron cayendo goles del Barcelona ya se supo campeón y se quitó peso de la mochila que lleva cargando desde que llegó al Camp Nou en 2019. Después de este sábado, a Griezmann ya no se le podrá volver a decir que no es decisivo, que no ha ganado títulos como culé o que no se entiende con Messi. Dio igual hasta que le anularan el quinto por fuera de juego.

Griezmann era sin duda uno de los hombres más felices en La Cartuja, lo demostró en la rueda de prensa donde apareció con una bufanda anudada en la cabeza como si de un aficionado se tratase y fue la primera noche en la que el Principito demostró que puede ser un Rey.