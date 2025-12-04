Green Bay Packers vs Chicago Bears: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Chicago Bears y los Green Bay Packers renuevan su histórica rivalidad el domingo 7 de diciembre, en Lambeau Field como parte de la agenda de la Semana 14.

Ambos equipos llegan al fin de semana con el impulso de grandes victorias a mitad de semana, y con la carrera por el título de la NFC Norte apretándose, Chicago se encuentra actualmente a solo un juego por delante de Green Bay en la clasificación.

Se perfila como otro capítulo clásico en una de las rivalidades más antiguas del fútbol americano.

Hora de inicio de Green Bay Packers vs Chicago Bears

Los Packers y los Bears se enfrentarán en la Semana 14 de la temporada de la NFL en Lambeau Field en Green Bay, WI, el domingo 7 de diciembre de 2025, comenzando a las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo de Green Bay Packers

Jordan Love y los Packers están tomando ritmo en el momento justo. Green Bay fue a Detroit la semana pasada y salió con su tercera victoria consecutiva, un triunfo de 31-24 impulsado por cuatro pases de touchdown de Love y cero pérdidas de balón. Con los Packers ahora a solo medio juego detrás de Chicago, esta carrera divisional es oficialmente un sprint hacia la meta. Pero los Packers tampoco llegan a este enfrentamiento en plena forma.

Quay Walker (cuello), Nate Hobbs (rodilla), Matthew Golden (muñeca), Savion Williams (pie), Karl Brooks (tobillo) y Lukas Van Ness (pie) están todos cuestionables, mientras que DeVonte Wyatt (tobillo) ya ha sido descartado. El receptor Jayden Reed aún no ha sido autorizado para jugar y sigue siendo semana a semana.

Noticias del equipo Chicago Bears

Caleb Williams y los Bears son de repente el equipo con el que nadie en la NFC Norte quiere lidiar. Chicago ha logrado cinco victorias consecutivas y se ha posicionado en primer lugar, y el viernes pasado en Filadelfia podría haber sido su declaración más contundente hasta ahora.

Los Bears intimidaron a los Eagles durante cuatro cuartos, acumulando 281 yardas por carrera y manteniendo el balón por casi 40 minutos, una sofocación lenta y metódica que dejó a Filadelfia como si hubiera sido atropellado por un tren de carga. La única nube sobre Chicago al entrar en el domingo es el informe de lesiones, donde los pilares defensivos T.J. Edwards (mano), Noah Sewell (codo), Ruben Hyppolite II (hombro), Tyrique Stevenson (cadera) y Dominique Robinson (conmoción cerebral) tienen etiquetas cuestionables.

Ver y transmitir en vivo Packers vs Bears en EE. UU.

Los Packers se enfrentan a los Bears en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL y será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Packers vs Bears a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que quieren mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Packers vs Bears

Las entradas ya están disponibles en StubHub, comenzando la entrada en $386. Desde allí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Packers vs Bears Fantasy Football

Jordan Love ha tenido altibajos como mariscal de campo últimamente, balanceándose entre juegos con múltiples touchdowns y juegos sin anotaciones, registrando dos o más anotaciones en tres de sus últimos seis partidos mientras que no logró llegar a la zona de anotación en los otros tres. Sigue siendo la definición de un titular de fantasía de riesgo alto pero potencial alto de cara a la Semana 14 contra Chicago.

Green Bay también redujo la carga de trabajo de Josh Jacobs a mitad de semana mientras continúa manejando un problema persistente de rodilla, pero salvo una recaída, sigue siendo una opción imprescindible en el fantasy. Christian Watson también ha tenido resultados variados desde que regresó de una lesión, superando las 50 yardas de recepción en tres de sus últimos seis juegos y manteniéndose como uno de los objetivos principales de Love en un grupo de receptores que no siempre ha inspirado confianza, y buscará mejorar eso contra los Bears.

En el lado de Chicago, los gestores de fantasía deben estar atentos al desafiante calendario de fin de temporada de Caleb Williams, que incluye enfrentar a los Packers, Browns, otra vez a los Packers, y los 49ers en la Semana 17, no precisamente un camino fácil para las esperanzas de playoffs. Una constante brillante para los Bears ha sido DeAndre Swift, quien ha logrado más de 80 yardas por tierra en cinco de sus últimos siete encuentros y sigue destacándose como una de las pocas armas fiables de fantasía en la Ciudad del Viento de cara al enfrentamiento con Green Bay.

Predicciones del juego Packers vs Bears

Este podría ser el enfrentamiento destacado de toda la Semana 14, y no es difícil ver por qué. Se espera que Green Bay se apoye fuertemente en su juego terrestre contra una defensa que concede más de 130 yardas por tierra por partido y permite un generoso promedio de 5.2 yardas por acarreo. Por otro lado, Ben Johnson ha diseñado el ataque terrestre más dominante de la liga en el último mes y medio, y no muestra signos de desaceleración.

Complicando las cosas para los Packers está la pérdida de Devonte Wyatt, cuya lesión de final de temporada deja un gran vacío en las trincheras. Con ambos equipos diseñados para intercambiar golpes hasta el pitido final, el factor decisivo puede ser simplemente el mariscal de campo que ha estado en mejor forma, y casualmente está jugando en su propio terreno.

Probabilidades de apuestas Packers vs Bears

Spread

Bears +6.5 (-110)

Packers -6.5 (-110)

Moneyline

Bears +245

Packers -300

Total

OVER 44.5 (-114)

UNDER 44.5 (-106)