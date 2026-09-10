La leyenda neerlandesa Marc Overmars se ha visto obligado a poner fin a su carrera profesional, ya que el director deportivo del club belga Royal Antwerp anunció ayer miércoles su retirada inmediata del cargo debido a su estado de salud.

Tras sufrir un ataque cardíaco en diciembre de 2022, el neerlandés de 53 años explicó que había llegado al límite de sus fuerzas después de muchos años de duro trabajo.

Overmars dijo en un comunicado oficial publicado por el club belga a través de su cuenta oficial en "X": "Por desgracia, el agotamiento acumulado y la enorme presión psicológica alcanzaron su punto máximo el fin de semana pasado. Como todos saben, mi salud no está bien. Pero ahora siento con claridad que ya no soy capaz de soportar esta vida profesional frenética y agotadora".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Sus médicos también le advirtieron de los riesgos de seguir por este camino, y añadió: "Ahora he agotado por completo mi energía. Si no escucho a mi cuerpo ahora, mis médicos prevén que el riesgo de sufrir complicaciones graves sería muy elevado".

Fue una decisión muy dolorosa para Overmars, que ocupaba su cargo en el Antwerp desde marzo de 2022 y que aún estaba negociando la renovación de su contrato.

El exjugador del Ajax, el Barcelona y el Arsenal expresó su profundo agradecimiento a la dirección, al personal y a la afición del club belga, al que describió como la "segunda casa" de su familia.

También dijo que se siente tranquilo respecto a la nueva estabilidad en el Royal Antwerp, y planea despedirse definitivamente de la afición en el partido contra el Union antes de tomarse un "descanso total".

No obstante, Overmars aseguró a todos que seguirá volviendo al estadio Bosuil como aficionado, y dijo: "Puede que mi corazón no esté ahora en su mejor momento, pero hoy y para siempre late por este club".







