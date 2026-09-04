El BVB prescindió de Emre Can (32) en la Lista A de 25 jugadores para la temporada de la máxima competición continental, que comienza la próxima semana. Una decisión bastante sorprendente, ya que el defensor está actualmente de baja por una rotura del ligamento cruzado, pero debería volver a estar en forma a lo largo de la primera vuelta.

Can sufrió su grave lesión de rodilla a principios de marzo en el partido de la Bundesliga contra el FC Bayern y desde entonces está de baja. No hay una fecha concreta para su regreso. El director deportivo del Dortmund, Ole Book (40), dijo hace unas semanas sobre la situación de Can y del también lesionado jefe de la defensa Nico Schlotterbeck (26): "Incluso para médicos muy experimentados y nuestros preparadores de rehabilitación es muy difícil mirar hacia el futuro. Veo a los dos todos los días, muy motivados en la rehabilitación. También se implican en el grupo como líderes".

Además de Can, en la plantilla de la Champions League tampoco figuran los dos fichajes Giannis Konstantelias (23) y Justin Lerma (18). Mientras que en el caso de Konstantelias ya se esperaba su ausencia tras su rotura del ligamento cruzado del fin de semana, Lerma sigue inmerso en un proceso de adaptación, como explicó recientemente el entrenador Niko Kovac (54): "Todavía necesita tiempo y eso es completamente normal. Hay dificultades con el idioma. Si uno lo mira, también es todavía un poco delgado; ahí tenemos que ponerle algo de peso o, mejor dicho, trabajar en la condición física".

Sin embargo, la puerta de Europa no está cerrada definitivamente para los jugadores que inicialmente no fueron incluidos. Los clubes que se clasifiquen para las rondas eliminatorias podrán inscribir en enero hasta a tres jugadores.

¿Contra quién juega el BVB en la Champions League?

En la denominada Lista B para jugadores nacidos el 1 de enero de 2005 o después y que lleven al menos dos años en el club tras cumplir los 15, el Dortmund nominó a los talentos Jan Luca Riedl (17), Miguel Adje (18), Luca Reggiani (18), Samuele Inacio (18) y Mathis Albert (17).

El Borussia arranca la nueva temporada de la Champions League la próxima semana con un partido en casa contra el representante español FC Villarreal. Además, a lo largo de la fase de liga se medirá, entre otros, al FC Arsenal y al Inter de Milán.