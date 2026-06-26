Gran sorpresa: el Al-Ahli saudí deja atónito a Riyad Mahrez con una decisión inesperada

La directiva del Al-Ahli saudí ya prepara la nueva temporada reevaluando la plantilla para hacer cambios en el mercado de verano.

El marfileño Frank Kessié ya decidió marcharse, y todo indica que jugará fuera de la Liga Roshen, por lo que la directiva analiza el futuro de varios extranjeros.

Según el diario saudí «Al-Riyad», el argelino Riyad Mahrez es uno de los candidatos a salir este verano, dentro del plan de reestructuración.

El rotativo añade que la directiva estudia modificar la plantilla de extranjeros para incorporar fichajes que se ajusten a las necesidades del cuerpo técnico de cara a la próxima temporada.

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El medio no ha revelado su posible destino, y ni el club ni el jugador se han pronunciado.

La directiva resolverá las bajas en las próximas semanas para conformar un plantel competitivo de cara a la nueva temporada.

Mahrez es una de las figuras más destacadas del Al-Ahly desde su llegada, clave en la conquista de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones de Asia.