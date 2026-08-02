Aumenta la presión sobre el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, en medio de la creciente oposición dentro de los círculos del fútbol mundial, pese a que ha dado marcha atrás en su polémico proyecto que habría conducido a la privatización de una parte de los torneos de la FIFA.

En este sentido, el periodista británico Ben Jacobs afirmó este domingo a través de su cuenta en la plataforma "X" que la Unión Europea de Fútbol (UEFA) se prepara para retirar por completo su apoyo escrito a Infantino, mientras que los miembros de la Concacaf se disponen a dar el mismo paso.

Lee también

La UEFA inicia sus movimientos para derrocar a Infantino: 3 candidatos para sucederlo

¿Fichará a Vinicius y Álvarez? Arteta responde a las grandes preguntas del mercado

Ben Jacobs añadió que varios altos responsables de la cúpula de la FIFA presionan en favor de la dimisión de Infantino, convencidos de que una votación de moción de censura contra él estaría sobre la mesa si se niega a abandonar su cargo.

El plan de Infantino contemplaba la creación de una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise, que reuniría las operaciones comerciales y las operaciones de organización de los torneos de la Federación Internacional, abriendo una parte de ella a inversores del sector privado.

La Unión Europea de Fútbol, "UEFA", anunció que boicotearía los torneos de la "FIFA" si Infantino se empeñaba en su proyecto, que también se topó con la oposición de la Confederación Asiática y de la Concacaf.

Asimismo, el estadounidense Carlos Cordeiro, destacado asesor del presidente de la Federación Internacional, presentó su dimisión en señal de rechazo a la propuesta, que provocó igualmente críticas por parte del francés Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones de la "FIFA".

Ante esta rebelión que ha vivido el mundo del fútbol, el presidente de la FIFA se vio obligado a anunciar la retirada de su polémico proyecto, aunque ello no detuvo las críticas, ya que la "UEFA" parece empeñada en apartar a Infantino de su cargo, mientras que la Concacaf exigió una "revisión de la presidencia de la Federación Internacional".



