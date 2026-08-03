La trayectoria de Jadon Sancho ha experimentado, en apenas unos meses, un giro radical. Pese a la caída de su nivel, logró conquistar el título de la Europa League con el Aston Villa antes de que finalizara su contrato con el Manchester United, el club que poseía sus derechos, el pasado junio.

Y sin un nuevo destino en el horizonte, el exjugador del Manchester City recupera su nivel con un equipo de décima división.

Hace años, Jadon Sancho era la estrella del fútbol inglés y se le consideraba el talento joven más prometedor, tras batir récords con el Manchester City y las selecciones inferiores de Inglaterra antes de convertirse en una estrella en el Borussia Dortmund.

Después de demostrar sus cualidades en Alemania, su traspaso al Manchester United por una cifra superior a los 80 millones de euros lo situó bajo una presión mayor que nunca.

Su etapa en el club fue breve, apenas dispuso de unas pocas oportunidades, y una promesa se transformó en una gran decepción que no fue capaz de superar. Como consecuencia, su carrera se convirtió en una sucesión de cesiones (Chelsea y Aston Villa) hasta que finalizó su contrato con el United.

Según el diario «As», Jadon Sancho, de tan solo 26 años, entrena en solitario en una instalación deportiva que el Felixstowe FC —uno de los clubes de décima división, la máxima categoría de la North West Counties Football League— ha destacado en las redes sociales.

Sancho comenta: «Tenéis unas instalaciones magníficas. Es la primera vez que veo un buen campo en esta zona, salvo los campos del Manchester United y del Manchester City».

El nombre de Jadon Sancho se ha vinculado con numerosos clubes durante el periodo de fichajes, e incluso se ha mencionado al Atlético de Madrid como posible destino. No obstante, ante la ausencia de cualquier noticia concreta, y después de que el Felixstowe presumiera de que el delantero entrenaba en su terreno, el club se vio obligado a aclarar que no existe ninguna posibilidad de que se incorpore al equipo.

En un comunicado publicado en sus cuentas de las redes sociales, aclaró que Sancho «no está a prueba con el club ni hay ninguna negociación en curso».

Sancho utiliza las instalaciones del club para sesiones de entrenamiento privadas con el fin de mantener su forma física.

Asimismo, el club se enorgullece de que «nuestro campo de entrenamiento y nuestras instalaciones hacen del Felixstowe un lugar en el que los jugadores de este nivel se sienten cómodos durante el entrenamiento».

También elogiaron la profesionalidad del internacional inglés, su humildad y su generosidad, después de que saludara a los aficionados tras cada sesión de entrenamiento.