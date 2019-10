Govea: 'Sin Ochoa, la Selección mexicana quitó atención en Bélgica'

El volante lleva tres campañas en el país europeo, donde recibió su primera citatoria en la era Osorio.

Para Omar Govea, en dejaron de voltear a ver regularmente a la liga belga a raíz de un hecho importante: la salida de Guillermo Ochoa del Standard de Lieja para volver a la Liga MX con el América en el torneo Apertura 2019. Esto, según el mediocampista del Zulte Waregem, influyó de alguna manera para que no haya vuelto a la Selección mexicana desde el 2018.

"Me encantaría que la Selección Nacional siguiera volteando a la Pro League. Cuando estaba Memo había más visibilidad, pero desde que se fue eso se descuidó un poco. Me encantaría que siguieran viendo la Liga, a mi equipo, mis partidos. Mi sueño es estar otra vez en Selección. Haciendo un buen trabajo aquí creo que me puedo ganar un llamado", afirmó en entrevista con Marca Claro.

La última ocasión que el potosino resultó convocado por el cuadro Tricolor se remonta a marzo del año pasado. En ese entonces para la Fecha FIFA contra Islandia (victoria por 3-0) y (derrota por 0-1). Eran de los últimos partidos en los que el entonces técnico Juan Carlos Osorio todavía visoreaba a futbolistas pensando en la lista final para el Mundial de .

No, Tata ❌



Tememos decepcionarte 😞 Es la @CNationsLeague... pero no de Europa, sino de la Concacaf



¿Existe algún otro torneo en el mundo que sirva menos a sus competidores, como 🇲🇽, 🇺🇸 o 🇨🇷? pic.twitter.com/5GWyZzMciw — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 11, 2019

A la postre, Omar no fue citado para el torneo ecuménico. En esta temporada registra 750 minutos con su club, al cual llegó a mediados del 2019, entre Liga y Copa belga.