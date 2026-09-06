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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Gordon hace historia con el Barcelona: cuatro partidos le bastan para batir un récord

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Primera División
A. Gordon
España
Inglaterra

Un fichaje redondo

Anthony Gordon necesitó solo 4 partidos con la camiseta del Barcelona en LaLiga para confirmar que su adaptación al equipo y a la competición fue llamativamente rápida, después de elevar su cuenta a 4 asistencias en sus primeros 4 encuentros, situándose entre los protagonistas de los mejores comienzos en la historia del club catalán.

Según el diario español "Sport", Gordon se convirtió en el tercer jugador del siglo XXI en dar 4 asistencias de gol en sus primeros 4 partidos en LaLiga, después de Cesc Fàbregas y Luis Suárez, ambos con la camiseta del Barcelona también.

La asistencia de Gordon llegó en el duelo ante el Valencia y le otorgó su cuarto pase decisivo consecutivo, tras haber asistido en cada uno de sus cuatro primeros partidos en la competición, en un arranque excepcional del jugador inglés con el conjunto catalán.

Los números de Gordon adquieren aún mayor relevancia al compararlos con lo que ofreció la temporada pasada en la Premier League, ya que se limitó a repartir solo dos asistencias en 26 partidos, mientras que ha logrado duplicar esa cifra en apenas 4  partidos con el Barcelona.

A Gordon solo le separa una asistencia del registro de Lionel Messi, después de que la estrella argentina diera 5 asistencias en sus primeros 4 partidos en LaLiga en la temporada 2011-2012.

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El fuerte inicio refleja los principales puntos fuertes en los que se apoya Gordon, materializados en su capacidad para generar superioridad desde la banda y llegar a sus compañeros en las zonas decisivas, lo que lo ha convertido en un elemento influyente en el ataque del Barcelona desde su primera aparición.

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