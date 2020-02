Gordillo, en el once ideal de Concachampions

Comunicaciones logró sacarle el empate al América en el Doroteo Guamuch Flores, y en buena medida fue gracias al trabajo de Gerardo Gordillo. El defensa Crema firmó un gran partido y entregó el gol de su equipo, haciendo explotar en júbilo a su fanaticada.

El trabajo del guatemalteco fue reconocido por la misma Concacaf, pues tuvo el honor de aparecer en el once ideal de los octavos de final de la competición, encabezando un equipo con grandes estrellas.

Gordillo se mostró ilusionado desde el primer momento con cruzarse con el equipo mexicano, esperando replicar su gran actuación esta semana en el Estadio Azteca.

#SCCL2020 Team of the Week!



Who was the MVP of week 1? pic.twitter.com/lLGTXmNTp7