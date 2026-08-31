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imago-sport-1072317438.jpgJoan Gosa
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Golpe en los últimos instantes: un anuncio oficial frustra el plan del Barcelona

Fichajes
Inter Milan
Barcelona
Serie A
Primera División
F. Dimarco
A. Balde
Italia
España

¿Qué pasó?

El Inter de Milán ha cerrado la puerta a una posible salida de Federico Dimarco hacia el Barcelona, después de que el presidente del club, Giuseppe Marotta, asegurara que el lateral italiano no está en venta, lo que deja al borde del fracaso la propuesta que incluía un intercambio con Alejandro Baldé a pocas horas del cierre del mercado de fichajes.

El diario "Sport" informó de que el Barcelona ha explorado durante los últimos días la posibilidad de enviar a Baldé al Inter de Milán a cambio de hacerse con los servicios de Dimarco, en un intento de reorganizar la posición de lateral izquierdo, que sigue siendo motivo de preocupación para el club catalán pese a la llegada de Joao Cancelo.

Sin embargo, Marotta zanjó de forma clara la postura del Inter, al afirmar que Dimarco "no está en venta y no hay intención de permitir su salida en un futuro cercano", subrayando que el jugador representa uno de los elementos fundamentales del proyecto del club italiano.

La postura tajante de la directiva del Inter pone prácticamente fin a la idea del trueque, sobre todo porque Dimarco goza de un papel titular en el once del equipo, tras disputar 237 partidos con la camiseta del club, en los que ha marcado 26 goles y dado 52 asistencias, entre ellos 8 goles y 18 pases decisivos solo en la temporada pasada.

El apego del Inter al jugador no se limita al aspecto deportivo, ya que el club italiano busca renovar su contrato, que finaliza en junio de 2027, y mejorar su salario anual de 4 millones a 5 millones de euros, en un intento de reforzar su estabilidad dentro del equipo durante los próximos años.

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Por su parte, el futuro de Baldé en el Barcelona sigue siendo objeto de interés, pese a que el lateral español comunicó al club su deseo de continuar en el equipo y regresó a la convocatoria en el duelo ante el Athletic Club en la segunda jornada de LaLiga, aunque no participó en el partido.

El Barcelona busca en las últimas horas del mercado de fichajes soluciones para la posición de lateral izquierdo, especialmente tras el nivel que ofreció Baldé la temporada pasada, pero la negativa del Inter a desprenderse de Dimarco cierra una de las opciones más destacadas que tenía sobre la mesa la directiva del club catalán.

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