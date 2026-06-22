Giroud: Las estrellas de Argentina luchan por Messi

Olivier Giroud, delantero del Lille, elogió la forma en que los jugadores de la selección argentina tratan a su capitán, Lionel Messi.

Messi marcó dos goles en la victoria 2-0 sobre Austria este lunes, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Giroud, en declaraciones a la BBC, afirmó: «Los compañeros de Messi lo buscan sin cesar; juegan para él, y eso es un gran honor».

Y añadió: «Messi goza de un respeto enorme por parte de sus compañeros, y jugar a su lado es un privilegio excepcional para ellos».

«Están dispuestos a darlo todo en el campo por Messi y a hacer todo lo posible para ganar un nuevo Mundial por segunda vez consecutiva».

Y concluyó: «Messi está más decisivo que nunca y sigue mejorando con los años».

Además, ha marcado cinco goles en dos partidos y es el único goleador de Argentina por ahora; siempre aparece en el lugar y el momento justos».

Y concluyó: «Messi siempre se sitúa en el centro del campo para crear juego y controlar el ritmo del partido».

Mientras tanto, su eterno rival, Cristiano Ronaldo, enfrenta una crisis en Portugal tras las críticas de algunos compañeros a su legado con la selección.