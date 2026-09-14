Nacho Ferri marcó tres veces contra el PEC Zwolle (0-7), pero la empresa de datos Opta le atribuyó inicialmente solo dos goles. La KNVB determinó poco después que el español sí había marcado tres veces. Ambas partes discrepaban en su criterio, pero Opta ya ha rectificado su decisión y finalmente ha concedido el gol a Ferri.

El 0-1 del Feyenoord fue registrado inicialmente como un gol en propia puerta de Simon Graves, que recibió el disparo de Ferri y luego vio cómo el balón acababa dentro de la portería. ESPN, que utiliza los datos de Opta, no atribuyó por ello el gol al jugador del Feyenoord.

Tras el partido, Ferri sí recibió el balón del encuentro de manos del árbitro Alex Bos. El colegiado dejó constancia de que el delantero había marcado efectivamente tres veces. Por eso, en el acta oficial del partido Ferri también figura como autor del gol.

«La observación del árbitro y, por tanto, el acta del partido son lo que prevalece en este caso», confirmó un portavoz de la federación a Algemeen Dagblad. «Ferri ha recibido oficialmente el gol a su nombre».

Opta, en cambio, sostenía que se trataba de un gol en propia puerta de Graves. «Somos el socio oficial de datos de la Eredivisie. Nuestras cifras son las que prevalecen para las estadísticas oficiales que utilizan los medios. La KNVB solo usa su propio registro para, por ejemplo, la aplicación Voetbal.nl».

Aun así, la empresa de datos reconoció que el gol polémico es difícil de juzgar. «Es un caso dudoso. Un grupo de personas lo está analizando. Puede que hoy volvamos a revisarlo. Pero ¿que cambie todavía? Esa posibilidad es muy pequeña, a menos que de repente recibamos un nuevo ángulo de cámara», dijo un portavoz al AD.

Mientras tanto, Opta ha rectificado su decisión y la empresa de datos ha acabado atribuyendo el gol a Ferri, que de esta manera ha firmado su primer hat-trick con el Feyenoord.



