Giro inesperado en el Barcelona: Hamza Abdelkarim, fuera de los planes de Flick

El egipcio Hamza Abdelkarim se ha convertido en candidato a quedar fuera de la lista del primer equipo del Barcelona para enfrentar al Real Betis, encuentro previsto para este sábado en LaLiga, después de participar en el entrenamiento del filial por la mañana y ausentarse de la sesión vespertina del primer equipo, en señal de que podría ser utilizado con el Barcelona Atlètic en la próxima jornada.

El diario español "Sport" informó de que el delantero egipcio no participó en el último entrenamiento del primer equipo antes del duelo ante el Betis, tras ejercitarse con el Barcelona Atlètic, en un contexto en el que el cuerpo técnico dirigido por el alemán Hansi Flick se inclina por dejarlo fuera de la convocatoria para darle la oportunidad de disputar el partido del filial contra el Utebo, también programado para el sábado.

Este movimiento coincide con el inminente regreso de varios elementos clave a los planes de Flick, después de que el técnico alemán confirmara que el brasileño Raphinha y el neerlandés Frenkie de Jong están disponibles, tras recuperarse de los problemas físicos que los apartaron durante el último periodo, lo que concede al cuerpo técnico opciones adicionales antes de anunciar la lista definitiva.

Asimismo, la disponibilidad de Fariñas reforzó sus posibilidades de seguir en los planes del primer equipo, con lo que Hamza Abdelkarim pasa a ser el principal candidato a salir de la convocatoria, pese a haber participado en los entrenamientos durante el último periodo.

El Barcelona busca, al brindar al delantero egipcio la oportunidad de jugar con el filial, darle más minutos competitivos y seguir desarrollando su nivel, en lugar de limitarse a estar en la lista del primer equipo sin participación real.

Se espera que el panorama definitivo se aclare tras el anuncio de la convocatoria del Barcelona para el partido contra el Betis, en un momento en el que la regularidad de Hamza Abdelkarim en los encuentros representa una oportunidad importante para continuar acumulando experiencia y aumentar sus opciones de conseguir mayores oportunidades con el primer equipo en el futuro.