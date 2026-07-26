Pese a que las especulaciones sobre su futuro dentro de Liverpool continúan, el italiano Federico Chiesa lanzó un mensaje claro que confirma su deseo de quedarse, subrayando que toda su concentración está puesta en reivindicarse con Liverpool durante la nueva temporada, coincidiendo con el inicio de la era del entrenador español Andoni Iraola.

Las declaraciones de Chiesa llegaron tras su participación en el primer partido amistoso bajo la dirección de Iraola, que se saldó con la victoria de Liverpool sobre el Sunderland por 4-2, donde el jugador italiano logró marcar uno de los goles de su equipo, dándose a sí mismo un impulso moral con el comienzo de la nueva etapa.

Chiesa aseguró que en la actualidad no piensa en ningún otro club, pese a las noticias que lo vincularon con una salida de Anfield durante el mercado de fichajes. El jugador italiano declaró a los periodistas: «En este momento, estoy feliz aquí en Liverpool. Amo al club, amo a la afición y amo todo».

Y añadió, en declaraciones recogidas por la cadena británica «BBC»: «Doy lo mejor de mí para conseguir una oportunidad aquí, y después veremos qué ocurre. En este momento, lo único en lo que pienso es en Liverpool».

Dos temporadas difíciles con Liverpool

Chiesa no ha tenido su oportunidad plena desde que se incorporó a Liverpool procedente de la Juventus en el verano de 2024 por 12,5 millones de libras esterlinas, con un contrato que se extiende hasta el verano de 2028.

Durante las dos temporadas pasadas, concretamente en la etapa de dirección del entrenador neerlandés Arne Slot, el jugador de 28 años fue titular en un solo partido de la Premier League, mientras que marcó cinco goles en 50 encuentros en las distintas competiciones.

Chiesa ya había insinuado el pasado junio, en unas declaraciones al diario «La Gazzetta dello Sport», la posibilidad de una salida si su situación actual continuaba, cuando dijo: «Si no logro la continuidad en la Premier League, tendré que buscar otro destino».

Un nuevo comienzo con Iraola

Al ser preguntado sobre si consideraba la llegada de Andoni Iraola como una nueva oportunidad para reactivar su trayectoria con Liverpool, Chiesa afirmó que cada temporada trae consigo una nueva oportunidad, pero que prefiere concentrarse en el trabajo dentro del campo.

Dijo: «No lo sé, es difícil asegurarlo. Cada comienzo de año representa siempre un nuevo comienzo. Quizás ha habido demasiados comienzos nuevos, pero eso no me preocupa. Solo intento ofrecer lo mejor de mí para este nuevo entrenador».

Explicó que mantenía la misma mentalidad durante la temporada pasada, y añadió: «Bajo la dirección de Arne Slot también intentaba dar lo mejor de mí».

El internacional italiano reconoció que durante la temporada pasada sintió que merecía un papel más importante en el equipo, pero afirmó su pleno respeto a las decisiones del cuerpo técnico.

Dijo: «El año pasado sentí que estaba preparado para desempeñar un papel más importante, pero eso dependía del entrenador y de si quería hacerme jugar o no. Por supuesto que quería jugar más, pero esa es la realidad».

Concluyó sus palabras diciendo: «El entrenador tomó su decisión, tenía sus planes tácticos y sus propias decisiones, y no tengo nada que decir al respecto. Así es el fútbol. En cuanto a este año, digamos que es un nuevo capítulo; hay un nuevo entrenador, y debo concentrarme en ello».