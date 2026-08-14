La larga novela relacionada con el interés del Barcelona en fichar a Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, ha llegado a un punto muerto durante los últimos días.

El Atlético de Madrid se niega a permitir la salida de Álvarez, quien al mismo tiempo se aferra al sueño de fichar por el Barça.

Según la Cadena SER, el delantero argentino ha empezado a aceptar su nueva situación dentro del Atlético de Madrid, y se ha dado cuenta de que no se marchará al Barça mediante un traspaso.

El periodista Miguel Martín Talavera explicó, en el programa El Larguero, que Álvarez ya no oculta a sus compañeros del vestuario que se equivocó en la manera en que gestionó todo lo relacionado con el interés del club catalán en incorporarlo.

La relevancia del asunto radica en que Julián Álvarez, hasta ahora, no les había reconocido esta realidad a sus compañeros, ni la había expresado de esta manera.

Talavera dijo: "Álvarez habló con sus compañeros y les dijo que su compromiso con la camiseta es total, y que mientras siga en el Atlético de Madrid, ya sea un año, tres años o incluso dos días, el club está por encima de cualquier otra cosa".

En este contexto, Talavera explicó que la confesión del delantero argentino "elimina por completo cualquier posibilidad de que se produzca una rebelión", después de que hubiera especulaciones sobre que eso pudiera ocurrir en caso de que el club madrileño obstaculizara su deseo de marcharse al Barcelona.

Y añadió: "Habló con sus compañeros durante las últimas horas, y les dijo que su compromiso con el Atlético está por encima de cualquier otra cosa, y reconoció que se había equivocado, sobre todo en la forma y el estilo con los que expresó su postura".

No obstante, el periodista que sigue las noticias del Atlético de Madrid subrayó que eso no significa que Julián ya no quiera marcharse al Barcelona.

Y apuntó: "Álvarez ahora es consciente de que no fichará por el Barcelona mediante un traspaso. Creo que está cada vez más cerca de dar marcha atrás en su postura".